В Бразилии четверть населения осталась без электричества

МЕХИКО, 22 мар – РИА Новости. Почти четверть потребителей Бразилии в по меньшей мере 13 штатах на севере и северо-востоке страны остались без электричества в результате сбоя, передает агентство EFE.
Кроме того, известно о перебоях и на юге и юго-востоке Бразилии.
Прекратил работу общественный транспорт, в том числе метро и трамваи, что привело к беспорядкам среди граждан.
По данным министра энергетики Фернанду Коэльо Фильо, причиной отключения стал сбой на гидроэлектростанции Белу-Монти в штате Пара.