Трамп объяснил, почему необходимо налаживать отношения с Россией

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию американских СМИ, которые ранее раскритиковали его за телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, необходимо налаживать отношения с Россией для решения многих ключевых вопросов.

Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах — в прошлом (президент США Барак) Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп в микроблоге в Twitter

Американский лидер также объяснил, почему США и России необходимо налаживать сотрудничество.

Они (Россия) могут помочь разрешить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ*, Ираном и даже с идущей гонкой вооружений", — подчеркнул Трамп.

Президент США также выразил мнение по поводу предшественников и их подходов в улучшении отношений с Россией.

"Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило хитрости. Обама и Клинтон тоже действовали в этом ключе, но им не хватило сил, не было индивидуального подхода. Вспомните хотя бы про "перезагрузку", — добавил Трамп.

*Запрещенная в России террористическая организация

Содержание разговора

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа.

В частности Песков отметил конструктивность и деловой характер разговора лидеров двух стран. Американский президент поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Также лидеры России и США высказались за необходимость личной встречи из-за накопившихся проблемных вопросов, однако конкретные даты подобного саммита не выдвигались. Обе стороны признали необходимость развития сотрудничества в вопросах стратегической стабильности и борьбы с терроризмом.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили внутриукраинский конфликт, ситуацию в Сирии, а также другие проблемы мировой политики.

Также лидеры двух стран коснулись идеи проведения саммита США и КНДР. По словам пресс-секретаря российского президента, тема затрагивалась, но речи о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита, не заходило. Однако Путин заявил Трампу о том, что Москва готова содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове.

"В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове", — подчеркнул Песков.

В свою очередь, президент США положительно прокомментировал беседу с российским коллегой, назвав разговор "очень хорошим".

Помимо этого, Трамп рассказал, что в ближайшее время может состояться его встреча с Путиным. Политик намерен обсудить в частности "гонку вооружений".

"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений не очень хорошая вещь. Мы потратим более 700 миллиардов (долларов) на перевооружение в этом году. Мы продолжаем укрепляться и сильнее любой другой страны, и (мы) не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем", — заявил президент США.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Критика

Американская общественность жестко отреагировала на телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого американский лидер поздравил российского президента с победой на выборах. В частности, сенатор Джон Маккейн заявил, что Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — добавил Маккейн.

Кроме того, советники Трампа также рекомендовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах. Как пишет газета The Washington Post, в полученных президентом США инструкциях была надпись заглавными буквами "Не поздравлять". Трампу также советовали осудить недавний инцидент в британском Солсбери, где был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Однако американский лидер проигнорировали советы.

В последующем портал Axios со ссылкой на представителей Белого дома сообщил, что президент США пришел в ярость в связи с тем, что в СМИ попала информация об указаниях не поздравлять Путина с победой на выборах. Один из собеседников издания также объяснил, почему Трамп поздравил российского лидера.

"Трамп такой человек. Если он имеет с кем-то дело, работает с вами каким-то образом, он поздравит вас", — заявил он.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, в свою очередь, выразил мнение, что подобное "теплое отношение" Трампа к российскому лидеру объясняется тем, что у России "что-то есть" на президента США. Однако в Белом доме называют чушью" обвинения в адрес президента в том, что он якобы слишком мягок с Москвой.

Реакция России

Председатель комитета Совете Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя телефонный разговор российского и американского лидеров, призвал не преувеличивать или приписывать несуществующие смыслы.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Железняк раскритиковал американского сенатора Джона Маккейна за попытки углубить кризис в отношениях России и США словами в адрес Трампа после его разговора с Путиным.

Положительную реакцию разговор двух президентов вызвал и у главы комитета Госдумы по обороны Владимира Шаманова, который выразил надежду на дальнейшее продолжение диалога.