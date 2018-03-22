В Перу конгресс рассмотрит прошение об отставке президента

МЕХИКО, 22 мар – РИА Новости. Конгресс Перу в четверг рассмотрит прошение об отставке, поданное президентом страны Педро Кучински, предварительно парламентские партии согласны с отставкой.

"Пленарное заседание соберется в четверг, 22 марта, в 16 часов (полночь по Москве – ред.)", — говорится в сообщении конгресса в его микроблоге в Twitter

Как отметил в ходе пресс-конференции глава конгресса Луис Галаррета, предварительно представители парламентских партий, собравшиеся в среду на совещание, согласились принять отставку Кучински.

"Перу – превыше всего, и мы должны приступить к прошению об отставке президента республики", – приводит конгресс заявление Галарреты.

Глава парламента сообщил также, что в пятницу к присяге главы государства будет приведен нынешний вице-президент Мартин Вискарра. Он сейчас является также послом страны в Канаде и уже направляется в Лиму.

Кучински, находившийся на посту президента с июля 2016 года, сам заявил об отставке в прямом эфире телевидения после того, как оппозиция опубликовала несколько скрытно снятых видео, на которых запечатлены сторонники президента, якобы пытающиеся уговорить конгрессменов голосовать против импичмента в обмен на услуги и привилегии. Также там речь идет и о прямых "откатах", которые обещают депутатам в обмен на голоса в виде части средств, которые будут потрачены на проекты в регионах.

Изначально конгресс Перу планировал 22 марта рассматривать вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Его подозревали в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.