В Перу конгресс рассмотрит прошение об отставке президента

МЕХИКО, 22 мар – РИА Новости. Конгресс Перу в четверг рассмотрит прошение об отставке, поданное президентом страны Педро Кучински, предварительно парламентские партии согласны с отставкой.Twitter.
Как отметил в ходе пресс-конференции глава конгресса Луис Галаррета, предварительно представители парламентских партий, собравшиеся в среду на совещание, согласились принять отставку Кучински.
"Перу – превыше всего, и мы должны приступить к прошению об отставке президента республики", – приводит конгресс заявление Галарреты.
Глава парламента сообщил также, что в пятницу к присяге главы государства будет приведен нынешний вице-президент Мартин Вискарра. Он сейчас является также послом страны в Канаде и уже направляется в Лиму.
Изначально конгресс Перу планировал 22 марта рассматривать вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Его подозревали в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.