В США изучают новый законопроект о борьбе с пропагандой

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Комитет по защите журналистов (CPJ) изучает американский законопроект, предполагающий ужесточение требований к иностранным СМИ с государственным финансированием, сообщили РИА Новости в организации.
Ранее конгрессмены США Сет Мултон и Элайза Стефаник внесли в палату представителей законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1934 года. В частности, конгрессмены предлагают обязать государственные СМИ предоставлять дважды в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте, и снабжать свои материалы пометкой о том, что это СМИ спонсируется определенным государством.
По данным издания Foreign Policy, под эти правила не попадут такие СМИ, как Би-би-си и France 24.
В аппаратах авторов законопроектов не смогли предоставить РИА Новости оперативные комментарии по этой теме.
Вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен считает, что это очередной шаг американских властей на пути цензуры.
При этом в конгрессе сейчас находятся еще как минимум два законопроекта, посвященные той же теме. Один из них призван заменить FARA и называется Законопроект о реформировании иностранных организаций (FERA), но содержательно ее дублирует. Второй называется Законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет FARA, но направлен прежде всего на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например китайский Институт Конфуция.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя законопроект по усилению противодействия "российской пропаганде" в США, заявила, что, когда FARA "уже не вставляет", американские конгрессмены "переходят на более тяжелые законопроекты".
Россия и "иностранные агенты" в США
Ранее компания RIA Global, производящая контент для агентства Sputnik, была зарегистрирована иностранным агентом по требованию минюста США.
Первым министерство юстиции США внесло в список иностранных агентов телеканал RT America. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США. В качестве ответной меры в конце ноября российский лидер подписал закон РФ о статусе иностранного агента для СМИ. По этому документу, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.
Позднее Минюст РФ включил в список иноагентов в России девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".