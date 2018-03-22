В США изучают новый законопроект о борьбе с пропагандой

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Комитет по защите журналистов (CPJ) изучает американский законопроект, предполагающий ужесточение требований к иностранным СМИ с государственным финансированием, сообщили РИА Новости в организации.

"Мы изучаем эти законопроекты", — сообщил представитель комитета.

Ранее конгрессмены США Сет Мултон и Элайза Стефаник внесли в палату представителей законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1934 года. В частности, конгрессмены предлагают обязать государственные СМИ предоставлять дважды в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте, и снабжать свои материалы пометкой о том, что это СМИ спонсируется определенным государством.

По данным издания Foreign Policy, под эти правила не попадут такие СМИ, как Би-би-си и France 24.

В аппаратах авторов законопроектов не смогли предоставить РИА Новости оперативные комментарии по этой теме.

Вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен считает, что это очередной шаг американских властей на пути цензуры.

"Если это будет принято… то эти меры должны быть приняты в равной степени ко всем СМИ с иностранным финансированием, чтобы в их число вошла и би-би-си, и другие", — сказал он РИА Новости, согласившись с тем, что вероятность принятия предложенных нововведений высока.

При этом в конгрессе сейчас находятся еще как минимум два законопроекта, посвященные той же теме. Один из них призван заменить FARA и называется Законопроект о реформировании иностранных организаций (FERA), но содержательно ее дублирует. Второй называется Законопроект о прозрачности иностранного влияния, он дополняет FARA, но направлен прежде всего на образовательные программы с иностранным финансированием в США, например китайский Институт Конфуция.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя законопроект по усилению противодействия "российской пропаганде" в США, заявила, что, когда FARA "уже не вставляет", американские конгрессмены "переходят на более тяжелые законопроекты".

Россия и "иностранные агенты" в США

Ранее компания RIA Global, производящая контент для агентства Sputnik, была зарегистрирована иностранным агентом по требованию минюста США.

В опубликованных минюстом США документах RIA Global заявляет, что никакое иностранное правительство, политическая партия или иное иностранное лицо не владеет RIA Global, не руководит, не направляет, не контролирует и не финансирует его деятельность. При этом указывается и ранее открытая информация о наличии государственных субсидий из-за рубежа — от МИА "Россия сегодня", в отношение которой в документах сказано, что это коммерческая компания, которая получает собственное финансирование из различных источников, включая бизнес-доходы и государственное финансирование.

Первым министерство юстиции США внесло в список иностранных агентов телеканал RT America. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Кроме этого, минюст зарегистрировал по FARA и внес в соответствующий список американскую компанию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США. Затем еще одна американская компания, Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение Минюста США о возможности регистрации в качестве иностранного агента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США. В качестве ответной меры в конце ноября российский лидер подписал закон РФ о статусе иностранного агента для СМИ. По этому документу, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Позднее Минюст РФ включил в список иноагентов в России девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".