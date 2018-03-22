Саркисян рассказал о работе над концепцией общего финансового рынка ЕАЭС

МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Центральные банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) интенсивно работают над концепцией формирования общего финансового рынка, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
"Что для нас сегодня важно — это получить концепцию формирования общего финансового рынка… Сейчас центральные банки интенсивно работают над этим документом, и мы надеемся, что на очередном заседании высшего совета (саммита ЕАЭС) концепция… будет представлена", — сказал Саркисян в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Саркисян также добавил, что в настоящее время идут переговоры между центральными банками "пятерки" относительно повышения эффективности взаимных расчетов.
Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Позже к союзу присоединились Армения и Киргизия.