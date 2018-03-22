Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Хотя в США около полусотни федеральных партий, политику страны вот уже более полутора веков определяют две крупнейшие — Республиканская и Демократическая. Если республиканцы ассоциируются с агрессивной жесткостью, милитаризмом и бескомпромиссностью, то демократы — с "мягкой силой" и дипломатией. РИА Новости подсчитало, сколько войн развязывали американские президенты от обеих партий с начала XX века, и выяснило, что "миролюбие" демократов — исторический и политический миф.

Пойти на любые жертвы

В XX и XXI веке США воевали более полусотни раз. Многие войны они же и развязали. Сегодня американцы ведут боевые действия сразу в семи странах — Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Ливии и Нигере.

В политической риторике и контролируемых партиями СМИ типичный республиканец — это "ястреб", сторонник силовых действий и жесткой позиции по отношению к внешним вызовам. Например, сенатор Джон Маккейн, постоянно призывающий к решительности в отстаивании американских интересов. Демократы выглядят "голубями" — демонстративно выступают против военных операций США, за то, чтобы все конфликты урегулировать дипломатическим путем, переговорами, созданием "дорожных карт" и тому подобным. Но это только риторика.

© AFP 2018 / National Archives Президент США Ричард Никсон во время пресс-конференции в Вашингтоне. 30 апреля 1970 года © AFP 2018 / National Archives Президент США Ричард Никсон во время пресс-конференции в Вашингтоне. 30 апреля 1970 года

"Демократы хотят осчастливить весь мир и ради этого готовы пойти на любые жертвы, а республиканцы стремятся осчастливить США — за счет всего остального мира", — объяснил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Причем это жертвы не столько самой Америки, сколько тех стран, которым "повезло" быть "осчастливленными".

Кто больше воевал?

За последние 118 лет в Соединенных Штатах были избраны 20 президентов — 12 республиканцев и 8 демократов. Из 55 войн, вооруженных конфликтов и военных операций, развязанных США или проходивших с американским участием, 33 начались при президентах-республиканцах, 23 — при президентах-демократах. Таким образом, в среднем на одного президента-республиканца приходится 2,75 войны, на президента-демократа — 2,88.

Из 12 глав государства, избранных от Республиканской партии, трое не развязали ни одной войны, не начали ни одного вооруженного конфликта и не провели ни одной военной операции. Это Уоррен Гардинг, занимавший пост с 1921 по 1923 год, Герберт Гувер (1929-1933) и Джеральд Форд (1974-1977). Все восемь президентов-демократов так или иначе применяли военную силу против других стран.

Республиканец Теодор Рузвельт, занимавший пост президента с 1901 по 1909 год, инициировал пять военных операций — вмешательство в гражданскую войну в Гондурасе, вооруженные интервенции в Доминиканскую республику и на Кубу, вмешательство в войну между Гондурасом и Никарагуа, наконец, оккупацию Никарагуа, продолжавшуюся вплоть до 1925 года. На совести демократа Вудро Вильсона, также занимавшего Белый дом восемь лет — с 1913-го по 1921-й, восемь войн. Это вооруженное вмешательство во внутреннюю политику Мексики и последующая карательная экспедиция в эту страну, оккупация Гаити и Доминиканской республики, военная интервенция на Кубу. Не говоря уже о Первой мировой войне и интервенции в охваченную Гражданской войной Россию.

Кто больше: республиканцы или демократы Кто больше: республиканцы или демократы

Очень разные войны

Дело не только в статистике. Чаще всего именно при демократах Вашингтон вступал в самые долгие и кровавые вооруженные конфликты.

В 1970 году в Камбодже произошел переворот, и новое правительство первого всенародно избранного президента Лон Нола попыталось выдворить из страны коммунистов. На помощь соратникам пришел Северный Вьетнам. Чтобы поддержать Лон Нола, США и Южный Вьетнам ввели в Камбоджу войска. Однако по Соединенным Штатам, где общество переживало "вьетнамский синдром", прокатилась такая мощная волна антивоенных выступлений, что уже через два месяца американцы покинули Камбоджу. Президентом тогда был республиканец Ричард Никсон (1969-1974), который, кстати, положил начало завершению войны во Вьетнаме.

Во вьетнамскую войну США вступили в 1964 году. Страну тогда возглавлял демократ Линдон Джонсон (1963-1969). Кроме того, при нем американцы вторглись в Лаос (где оставались до 1973 года), бомбардировками приграничных территорий втянули во вьетнамскую войну Камбоджу и в очередной раз оккупировали Доминиканскую республику.

Предтечей войны во Вьетнаме была корейская война, начатая в 1950-м демократом Гарри Трумэном. Правда, тогда американцы вступили на Корейский полуостров по решению Совбеза ООН, которое, впрочем, сами же инициировали.

Одному из самых опасных и масштабных военно-политических кризисов после Второй мировой войны, Карибскому, предшествовала провальная операция в заливе Свиней в 1961 году, когда американцы вместе с кубинскими "контрас" высадились на Кубу, чтобы свергнуть режим Фиделя Кастро. Военные и политические просчеты, допущенные при подготовке операции, привели к разгрому интервентов и осуждению США мировым сообществом. Приказ о начале операции отдал демократ Джон Кеннеди (1961-1963). Через год, в 1962-м, Соединенные Штаты по его распоряжению ввели тотальную военную блокаду Кубы, что и вызвало Карибский кризис, реально угрожавший миру ядерной войной.

При демократе Билле Клинтоне бомбили Югославию. Война в Ливии, начатая Бараком Обамой, продолжается до сих пор.

В свою очередь, республиканцы Джордж Буш — старший и Джордж Буш — младший ответственны за "долгоиграющие" войны с Ираком и Сомали.

Кого преследуют неудачи

Президенты-демократы лидируют не только по числу самых кровавых вооруженных конфликтов, но и по количеству военных неудач, вызвавших большой резонанс и серьезные последствия. Это не только поражение в заливе Свиней, но и с треском провалившаяся операция "Орлиный коготь" — попытка силой освободить 53 американца из посольства США в Тегеране, взятых в заложники радикальными студенческими группировками при поддержке властей мятежного Ирана.

© AP Photo Сгоревший и брошенный американские вертолеты Sikorsky RH-53D Sea Stallion © AP Photo Сгоревший и брошенный американские вертолеты Sikorsky RH-53D Sea Stallion

Тогда, в апреле 1980 года, американский спецназ на восьми вертолетах так и не смог добраться до иранской столицы. Одна машина рухнула в море сразу после взлета с палубы авианосца, другая заблудилась, третья врезалась в самолет-заправщик, и оба экипажа погибли. В конце концов спецназовцы эвакуировались из Ирана, побросав вертолеты и тела товарищей. Провал операции привел к политическому кризису в США: выступавший против нее вице-президент Сайрус Вэнс подал в отставку. Президентом был демократ Джимми Картер (1977-1981).