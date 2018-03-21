Правительство Италии ввело в Венето режим ЧС из-за химзагрязнения вод

РИМ, 21 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Совет министров Италии принял в среду вечером решение о введении режима чрезвычайной ситуации в северной области Венето в связи с сильным загрязнением региональных водных ресурсов веществами, содержащими перфторалкил (Pfas), сообщил президент Венето Лука Дзайа.

Речь идет о химических веществах, которые активно применяются при производстве водоотталкивающих тканей и другой продукции массового потребления, в частности современных кастрюль. Существуют серьезные подозрения, что эти вещества являются химическими канцерогенами, то есть при их воздействии на организм человека или животного заметно повышается вероятность возникновения злокачественных опухолей.

"Хотел бы напомнить, что я потребовал ввести режим ЧС в Венето в связи с Pfas еще в сентябре прошлого года. Тогда на меня ополчилось полмира, меня обвиняли в беспочвенных фантазиях и говорили, что правительство никогда не примет подобного решения. Теперь к моему предложению прислушались, жаль только, что впустую было потеряно столько времени", — заявил в этой связи Дзайа.

Решение совмина Италии касается трех провинций области – Виченцы, Падуи и Вероны (50-100 километров от Венеции), где высокое содержание Pfas зарегистрировано во многих реках и водоемах. В ближайшее время будет назначен специальный правительственный комиссар, который будет координировать работы по очистке загрязненной территории от вредных химических веществ. На эти цели из бюджета национального министерства по охране окружающей среды будут выделены 80 миллионов евро, а еще 40 миллионов смогут использовать на эти цели областные власти Венето.