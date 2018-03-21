Цукерберг признал ошибки Facebook в ситуации с Cambridge Analytica

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания совершила ряд ошибочных действий, приведших к возникновению ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica, которая, по информации СМИ, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети.
Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".
"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — отметил он.
Ранее профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook фирме Cambridge Analytica, заявил, что его сделали "козлом отпущения". Как заявил Цукерберг, "между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook произошло злоупотребление доверием".