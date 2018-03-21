Комиссия ГД об обвинениях Слуцкого: журналисткам стоило идти в полицию

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Владимир Поздняков (КПРФ) считает, что обвинившим депутата Леонида Слуцкого в домогательстве журналисткам стоило обращаться не в комиссию по этике, а в правоохранительные органы.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в среду рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого.

"Есть же у нас силовые ведомства, точнее те, которые занимаются расследованием преступлений, нарушений каких-то. Этими механизмами нужно действовать. А тут пошли в совет ГД, в комиссию по этике… У комиссии нет возможности заниматься расследованием, то есть они не профессионалы, у них нет этого механизма. Поэтому надо было действовать в законном порядке", — сказал РИА Новости депутат.

Газета ведомости 28 февраля сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя скандал с обвинениями в адрес слуцкого, отметил, что "эту проблему нужно решать только в правовом поле". Газета добавила, что, по словам Слуцкого, "пострадавшие девушки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве, его в любом случае рассмотрят".

Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".