В Израиле вынесли приговор юной палестинке за пощечину военному

Девушки с масками во время столкновений с израильскими солдатами. Архивное фото

Девушки с масками во время столкновений с израильскими солдатами. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Израильский суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы 16-летнюю палестинку Ахед Тамими, которая была арестована в конце прошлого года за рукоприкладство в отношении военного, сообщила армейская пресс-служба.

Для соотечественников девушка стала символом нынешней волны протестов, спровоцированных решением США признать Иерусалим столицей Израиля, вопреки претензиям палестинцев на восточную часть города.

"Сегодня военный суд… признал Ахед Тамими виновной и приговорил ее к восьми месяцам тюрьмы", — написали военные в микроблоге в Twitter.

Приговор также включает условный срок и штраф в размере пяти тысяч шекелей (около 1,4 тысячи долларов). Местные СМИ пишут, что вердикт стал результатом сделки, в рамках которой Тамими признала себя виновной, а прокуратура не стала добиваться более сурового наказания.

Тюремный срок истекает в августе с учетом времени, проведенного за решеткой в ожидании судебного решения. Уже в мае палестинка сможет претендовать на досрочное освобождение.

На широко растиражированном видео Тамими кричит на офицера, дает ему пощечину и пинает в ногу. Тот воздерживается от ответных действий. По данным телеканала "Аль-Джазира", перед эпизодом, который стал основанием для осуждения жительницы Западного берега реки Иордан, ее 15-летний родственник получил тяжелое ранение в столкновениях с израильскими силами и трое суток провел в коме.