Президент Перу подтвердил, что уходит в отставку

МЕХИКО, 21 мар – РИА Новости. Президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке в прямом телеэфире во время обращения к нации.

"Я не хочу быть подводным камнем для (развития) Перу, не хочу, чтобы страдала страна и моя семья", — заявил Кучински.

Ранее оппозиция опубликовала несколько скрыто снятых видео, на которых запечатлены сторонники президента, якобы пытающиеся уговорить конгрессменов голосовать против импичмента в обмен на услуги и привилегии. Также там идет речь и о прямых "откатах", которые обещают в обмен на голоса депутатам в виде части средств, потраченных на проекты в регионах.

По словам президента, эти "тенденциозные" записи создавали ощущение, что правительство предлагало конгрессменам работы в обмен на голоса, все это привело к серьезному искажению политического процесса в стране и дискуссии о самой отставке. "На фоне этой тяжелой и искусственно созданной ситуации, в которой я получился виновным в действиях, которых не совершал, лучшим для страны будет, если я уйду в отставку", — сказал Кучински.

Он пообещал, что после его отставки процесс передачи власти будет носить конституционный характер, и заявил, что категорически отвергает обвинения в свой адрес. "Я продолжу свою деятельности для развития Перу", – подчеркнул Кучински.

Конгресс Перу 22 марта должен был рассматривать вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Кучински подозревают в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.