Швеция будет выплачивать компенсации прошедшим стерилизацию трансгендерам

СТОКГОЛЬМ, 21 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Риксдаг (парламент) Швеции одобрил в среду предложение правительства о выплате компенсации людям, которые в период с 1972 по 2013 годы, изменив пол, были вынуждены также пройти и стерилизацию, сообщается на сайте парламента.

Решение вступит в силу 1 мая 2018 года. Оно предусматривает компенсацию в сумме 225 тысяч крон (около 21 тысячи евро) на человека. Требования стерилизации в связи с изменением пола отменены в Швеции 1 июля 2013 года.

Шведская ассоциация по защите прав ЛГБТ, комментируя результаты голосования на своем сайте, назвала его историческим и пояснила, что "решение означает, что Швеция станет первой в мире страной, которая выплатит компенсацию поменявшим пол людям", которые были принудительно стерилизованы. По данным организации, таких в Швеции насчитывается от 600-700 человек.