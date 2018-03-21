Трамп раскритиковал американские СМИ за реакцию на звонок Путину

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не согласился с американскими СМИ, которые ранее раскритиковали его за телефонный разговор с Владимиром Путиным. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

"Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах — в прошлом (президент США Барак) Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп.

Телефонный разговор между президентами состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Во время беседы Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

Лидеры государств обсудили состояние двусторонних отношений, а также основные вопросы международной повестки, включая украинский, сирийский и корейский кризисы. Российский президент также подчеркнул, что необходимы скоординированные усилия по ограничению гонки вооружений.