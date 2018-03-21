В Йемене хуситы обстреляли истребитель арабской коалиции

ДОХА, 21 мар — РИА Новости. Повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили ракету по одному из истребителей, который участвовал в военной операции арабской коалиции в Йемене, говорится в заявлении коалиции.

"По одному из истребителей коалиции системой ПВО была выпущена ракета из аэропорта города Саады", — отмечается в сообщении.

Ранее хуситы заявили через принадлежащие им СМИ, что им удалось сбить над Саадой, которая считается их оплотом, истребитель коалиции F-15.

Однако, по сообщению коалиции, истребитель смог вернуться на базу.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.