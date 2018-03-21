Кабмин Украины увеличил на четверть количество призывников весной

Призывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото

Призывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Кабмин Украины установил, что число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае составило более 15 тысяч человек, сообщила в среду пресс-служба правительства.

Ранее правительство постановило, что количество граждан, подлежащих призыву на срочную службу в октябре-ноябре 2017 года составило 12,46 тысячи человек.

"Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-мая 2018 года". Согласно документу, в апреле-мае 2018 году в вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15,19 тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно принятому документу, на службу в вооруженные силы будут призваны почти 9 тысяч человек, в государственную специальную службу транспорта – тысяча человек, в Госпогранслужбу – 1,2 тысячи человек и в Нацгвардию – 4 тысячи человек.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.