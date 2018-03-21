Кабмин Украины увеличил на четверть количество призывников весной

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Кабмин Украины установил, что число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае составило более 15 тысяч человек, сообщила в среду пресс-служба правительства.
Ранее правительство постановило, что количество граждан, подлежащих призыву на срочную службу в октябре-ноябре 2017 года составило 12,46 тысячи человек.
"Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-мая 2018 года". Согласно документу, в апреле-мае 2018 году в вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15,19 тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно принятому документу, на службу в вооруженные силы будут призваны почти 9 тысяч человек, в государственную специальную службу транспорта – тысяча человек, в Госпогранслужбу – 1,2 тысячи человек и в Нацгвардию – 4 тысячи человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.