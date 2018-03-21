В МИД назвали неприемлемым сравнение ЧМ-2018 по футболу с Олимпиадой-1936

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сравнение ЧМ-2018 по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (проводились в Берлине, Третий рейх) неприемлемо и недостойно главы МИД европейского государства, написала на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя мнение главы Форин Офиса Бориса Джонсона.

В среду на заседании парламентского комитета по международным делам член комитета, депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу — ред.), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года". "Как PR-ход", — уточнил он. Джонсон со своим коллегой согласился.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства", — пишет Захарова.

По ее мнению, теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. "Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России", — указала она.

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", — отмечает официальный представитель МИД РФ.

В городе Солсбери в Великобритании 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.

Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.

Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.