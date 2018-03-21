Владелец подлодки Nautilus рассказал, почему расчленил журналистку

Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена

Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, почему решил расчленить ее тело. Слова датчанина приводит The Week.

На второй день слушаний по делу, которые проходят в Копенгагене, Мадсен рассказал, что Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке. Сам он, как утверждает, под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

Мужчина рассказал, что несколько раз проткнул тело погибшей острой отверткой, "чтобы там не скопились газы". По словам Мадсена, никакого эротического или сексуального подтекста в его действиях не было. Также он отрицает, что сохранил нижнее белье погибшей в качестве трофея.

Во время слушания в суде показали три коротких видео обезглавливания женщин, которые Мадсен смотрел за несколько дней до встречи с Валль. Мужчина отрицает, что эти видео вдохновили его на убийство журналистки.

На вопрос, зачем он смотрел видео с обезглавливанием женщин, Мадсен заявил, что при расчленении он вспомнил фильм "Семь" (Картина Дэвида Финчера 1995 года. — Прим. ред.). По его словам, обезглавливание играет ключевую роль в сюжетах голливудских картин.

Мадсена подозревают в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки Ким Валль, планировавшей написать статью об изобретателе, и в непристойном обращении с телом.

Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа. Контакт с изобретателем установили на следующий день, подлодка затонула, а сам он сумел спастись. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа, однако позже изменил показания, заявив, что журналистка погибла, ударившись о тяжелую крышку люка подлодки, а ее тело он похоронил в море.

Расчлененное тело женщины было найдено после нескольких дней поиска. Во время осмотра на торсе эксперты обнаружили множественные раны острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее.

Седьмого октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов травм на черепе нет. Полиция пока не назвала причину гибели Ким Валль.

Сам Мадсен ранее говорил, что произошедшее является несчастным случаем, который сильно его шокировал. Подозреваемый также признал нарушение закона "захоронением" журналистки в море. Однако он пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

После осмотра компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, там было найдено видео с кадрами пыток и казни женщин.Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Сам Мадсен пояснил, что компьютер ему не принадлежит и доступ к нему был у многих.