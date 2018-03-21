Карасин обсудил с главой Приднестровья переговорный процесс с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин обсудил в среду с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским ситуацию в переговорном процессе по урегулированию в регионе, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным аспектам текущей переговорной повестки. Речь шла как о уже принятых решениях и вопросах, находящихся на стадии практической реализации, так и о проблемах, разрешить которые предстоит в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.

В числе актуальных вопросов — выработка механизма участия приднестровского автотранспорта в международном движении, открытие грузового сообщения через железнодорожную станцию "Слободка", урегулирование проблем в банковской сфере, прекращение политически мотивированных уголовных дел.

По данным пресс-службы, Карасин, высоко оценив активизацию переговорного процесса и достигнутые результаты, подчеркнул, что солидарен с главой ПМР по поводу практической реализации договоренностей и наличии контроля над этим процессом. По его словам, главным достижением прошлого года стало то, что "прямой диалог привел к конкретным результатам". Повестку дня переговоров Карасин назвал "вызревшей".

Кроме того, Карасин после встречи с Красносельским заявил, что новые инициативы Тирасполя по приднестровскому урегулированию требуют обсуждения. "Сегодняшняя наша откровенная дружеская беседа показала, что у Вадима Николаевича (Красносельского) уже есть новая повестка, новый набор тем, которые нуждаются в обсуждении – на экспертном уровне и на уровне руководителей Тирасполя и Кишинева", — цитирует Карасина пресс-служба главы ПМР.

Он не уточнил содержание новых инициатив, но отметил, что в скором времени Тирасполь планирует посетить итальянский дипломат, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини, который настроен на "решение практических задач с тем, чтобы продвинуться вперед в диалоге". "Мы тоже полностью разделяем этот подход и будем его поддерживать и дальше, потому что от него зависит благосостояние людей, живущих как в Приднестровье, так и в Молдавии", — добавил Карасин.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Итогом переговоров стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.