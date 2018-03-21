Число жертв теракта в Кабуле возросло до 32

Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018

Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 32 человек, еще 52 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 52 пострадавших.

Как заявил РИА Новости представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием праздника наступления весны и нового года — Навруза.