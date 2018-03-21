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Суд отклонил иск французского автора к Киркорову о плагиате

20:0621.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров. Архивное фотоПевец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы отклонил иск французского автора песен Жильбера Синуэ, просившего взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова за якобы плагиат песни, которую исполняла певица Далида, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С Киркорова взыскали почти полмиллиона рублей долга по кредиту

"В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме", — огласила решение судья Светлана Лысенко.

По мнению представителей истца, "великий артист" Киркоров нарушил авторские права Синуэ, исполняя кавер-версию на арабский вариант его песни 1977 года "Io t"amero" — "Helwa ya Baladi" под названием "Шелковый путь". Истец не давал согласие на переработку и перевод композиции на русский язык, однако болгарский певец включил песню в переводе Андрея Мосина в альбом "Ой, мама, шика дам!" Каталог с треком был передан от правообладателя Rolf Budde Musikverlag GmbH "Первому музыкальному издательству", но, по мнению заявителей, это не дает права исполнять или изменять композицию.

"Разговор идет о прецедентном запрете на эксплуатацию. Если сегодня мы получаем отказ, Киркоров продолжит петь эту песню на корпоративах", — заявил представитель французского певца, адвокат Игорь Трунов, назвавший представителей ответчиков фанатами болгарского артиста.

Представитель "Российского авторского общества" (РАО), выступающий на стороне ответчика в суде, отметила, что музыкальные произведения являются совершенно разными, так как перевод или переработка песни считается самостоятельной композицией, а значит иск должен быть отклонен. Истцы не выразили доверие "РАО", напомнив, что предыдущий глава организации Сергей Федотов был осужден за мошенничество.

Юрист Андрей Сотников, представитель "Первого музыкального издательства", напомнил, что Синуэ нанял издательство Claude Pascal и уполномочил его распоряжаться правами на свои произведения в 1978 году.

"Переработка зарегистрирована в "РАО" в качестве кавер-версии, что является соблюдением условий издательства. Rolf Budde Musikverlag GmbH, ранее имевшее название Claude Pascal, одобрило появление переработанной композиции, будучи правообладателем оригинала", — заявил он, ссылаясь на факс от издательства.

Также представитель ответчика заметил, что Киркоров никогда не исполнял "Шелковую нить" на концертах по творческим соображениям. Обратившимся в суд с целью запрета публичного исполнения композиции истцам Сотников порекомендовал убедиться в этом, посмотрев все концерты Киркорова.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в 2016 году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.

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