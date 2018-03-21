Силовики обстреляли из минометов юг ДНР, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Украинские силовики в среду открыли огонь в направлении двух населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпущено десять мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 18.50 ВСУ открыли огонь по направлению Лебединское — Ленинское и Саханка с применением минометов калибра 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР.

По его словам, было выпущено четыре мины из минометов калибра 120 миллиметров и шесть — из минометов калибра 82 миллиметра, а также сделано четыре выстрела из гранатомета.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.