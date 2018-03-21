МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Украине в промышленной зоне Запорожья обнаружили свалку медицинских отходов, среди которых оказались как лекарственные отходы, так и человеческие останки. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

Местные жители жаловались, что смрадный запах от свалки распространялся даже при минусовой температуре. В заброшенном здании с выбитыми стеклами, которое никак не охраняется, находились медицинские отходы и человеческие останки. Содержимое свалки растаскивают собаки и кошки.

На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители выяснили, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медучреждений Днепра и Запорожья. По данным СБУ, общий вес отходов составляет четыре тонны, из которых 2,5 тонны составили медицинские инструменты, включая оборудование с содержанием ртути и тяжелых металлов, а еще полторы — биологический мусор после операций, в том числе и из учреждений, работающих с больными туберкулезом.

По данным СМИ, отходы пролежали около двух с половиной месяцев. В компании, ответственной за вывоз отходов, заявили, что на это имущество был наложен арест и что они не имели право его вывозить.

После того, как с имущество был снят арест, компания начала вывоз мусора. В местной администрации пообещали провести проверку.