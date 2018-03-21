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В мире

Историк предрек катастрофу Польше и Украине из-за "российской партии"

19:0021.03.2018
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди перед президентским дворцом в Варшаве, Польша. Архивное фотоЛюди перед президентским дворцом в Варшаве, Польша. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Историк Ежи Таргальский заявил, что кризис в отношениях Польши и Украины и грядущая катастрофа вызваны созданием в стране российской партии. С таким тезисом эксперт выступил в эфире "Польского радио".

Акция националистов у здания посольства Украины в Польше
© Фото : страница Robert Winnicki в Facebook
У украинского посольства в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича

По словам Таргальского, в Польше есть пророссийски настроенная часть политиков, которые, в случае бездействия правительства, через несколько месяцев смогут создать партию. По его мнению, эту организацию будут поддерживать около 15% избирателей. Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США и НАТО, добавил историк.

Эксперт считает, что подобная ситуация назревала на протяжении двух лет, и винит в этом правящую партию "Право и справедливость". Ее лидеры были уверены, что смогут удержать контроль над положением в стране, но это, отметил он, было ошибочным решением.

Мужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Сейчас, отмечает Таргальский, в польских СМИ и польской политике усиливаются позиции пророссийских деятелей, а их идеи находят все более широкую поддержку в обществе. Если власть не предпримет необходимые меры, все это может привести к катастрофе, считает историк. Однако он уверен, что закон об Институте национальной памяти Польши не будет активно применяться, поскольку это не только вызовет резкую реакцию Киева, но и спровоцирует международный скандал.

Ранее в этом году Польша приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.

Место взрыва на территории музея Лычаковское кладбище в Львовской области
© Фото : Львівська міська рада
Во Львове возле польского мемориала прогремел взрыв

Украинский президент Петр Порошенко выразил обеспокоенность решением польского парламента и заявил, что оценки, содержащиеся в нем, являются "абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для газеты Rzeczpospolita отметил, что Польша дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям против польских граждан. В МИД Польши ответили, что слова Климкина "абсолютно не соответствуют действительности".

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sizif8
Не все в Польше сошли с ума, оказывается.
19:05
21.03.2018
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Юрий Леонов
Пророссийские настроения будут усиливаться в Польше.
Но, это не станет катастрофой. Это станет реальностью.
19:19
21.03.2018
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