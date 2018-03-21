Кадыров прокомментировал задержание экс-президента Франции Саркози

ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надеется на долгое пребывание задержанного экс-президента Франции Николя Саркози "на новом месте жительства".

"Николя Саркози второй день проводит в полиции. Следователи ведут непрерывный допрос. Бывший президент Франции взят на 48 часов под стражу. Но неважно, сколько времени он будет находиться за решёткой. Главное — есть сам факт перехода в новую стадию расследования о получении от Муаммара Каддафи 50 миллионов евро для проведения предвыборной кампании Саркози… Трудно поверить, что на этот раз Николя Саркози задержится на новом "месте жительства", но есть надежда, что когда-нибудь он там пропишется на долгие годы" — заявил Кадыров, отвечая на вопрос журналистов российских информагентств.

Кадыров вспомнил, как, по его словам, "усердствовал Саркози, когда всем западным миром бомбили Ливию, превращали цветущую страну в руины".

"С каким же восторгом он смотрел кадры расправы над вчерашним другом Муаммаром Каддафи и его семьей! Вот она та самая западная демократия, разрушившая страны и уничтожающая народы"- заявил Кадыров, добавив, что "никто в мире не может предсказать, когда воцарится мир в Ливии".

Он подчеркнул, что страна переживает тяжелейший период в своей истории.

"Как у Саркози всё просто получается! Взял деньги, а затем отплатил кровью дарителя и народа"- отметил глава Чечни.