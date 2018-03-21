Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа

ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости, Мария Табак. Вдова скончавшегося в Лондоне от отравления полонием экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марина заявила, что не видит ничего нового в словах бывшего свекра Вальтера Литвиненко об обстоятельствах смерти ее мужа и не воспринимает их всерьез.
"Все то же самое Вальтер говорил уже дважды, первый раз — в 2012 году", — сказала вдова Литвиненко РИА Новости.
По ее словам, в 2012 году в жизни Вальтера Литвиненко что-то произошло, вероятно, это связано с "не очень хорошими" условиями жизни в Италии. "Он начал говорить про Гольдфарба, начал говорить совершенно гнусные вещи какие-то в адрес умершей жены Алика, которая умерла от рака, и когда он еще начал это приплетать, я считаю, что это настолько бесчеловечно", — отметила она.
По мнению вдовы Литвиненко, принимать всерьез заявления ее бывшего свекра не стоит. "Доказательства участия Лугового и Дмитрия Ковтуна в этом преступлении были представлены в открытой части разбирательства, это была доказанная часть, полицейское расследование, которое доказывает, что убийцы моего мужа — это Луговой и Ковтун. Мы можем рассуждать на тему закрытой части и говорить, было это правильно или неправильно — почему сэр Роберт Оуэн (председатель разбирательства — ред.) сделал вывод о российском участии в этом деле, но что касается Лугового и Ковтуна — это абсолютно доказанная часть", — убеждена она.