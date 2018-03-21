В Киеве у здания правительства начались столкновения митингующих с полицией

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. У здания кабинета министров Украины в центре Киева начались столкновения митингующих с полицией, передает агентство УНИАН.

Сообщается, что потасовка вспыхнула после того, как правоохранители задержали нескольких участников протеста. "Митингующие пытались вытащить задержанных, началась драка", — уточняет издание.

На акцию у кабмина вышли представители транспортных компаний со всей Украины. Они требуют сохранить рабочие места и начать строительство качественных дорог.

Организаторы митинга заявили, что он будет бессрочным, в ближайшее время у здания правительства планируют установить палатки. На месте уже развернули несколько транспарантов с критикой работы министерского аппарата.