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"Теракт против россиян": в МИД прошел брифинг по делу Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (563)
17:3321.03.2018
(обновлено: 17:51 21.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. МИД провел брифинг по ситуации вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На мероприятие аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипмиссий. Посол Великобритании проигнорировал встречу.

Флаг Европейского союза на автомобиле одного из послов у здания МИД РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Франция выразила солидарность с Британией по "делу Скрипаля"
"Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", — прокомментировал отказ Дмитрий Песков. На мероприятие также не пришли послы США и Китая.

Инцидент в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва категорически отрицает обвинения.

В связи с "делом Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила зеркальными мерами.

Теракт против россиян

Москва считает отравление Скрипалей террористическим актом против россиян, заявил на брифинге директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД Владимир Ермаков.

" Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — сказал он.

Он добавил, что Россия "в шоке от экспертных оценок" британских политиков и дипломатов по этому делу.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса у здания МИД РФ, куда приглашены послы иностранных государств для разъяснения позиции России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. 21 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса у здания МИД РФ, куда приглашены послы иностранных государств для разъяснения позиции России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. 21 марта 2018

Обвинения не выдерживают критики

Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу Скрипаля, не выдерживает критики, считают в МИД.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Язык дипломатии: британский министр посоветовал России "заткнуться"
"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта – британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", — сказал Ермаков.

Он считает, что вся ситуация вокруг Скрипаля – "скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра", недопустимая и невыгодная для России.

"Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить", — добавил Ермаков.

Улики могли пропасть

Москва не исключает, что все улики по делу об отравлении Скрипаля и его дочери уже могли исчезнуть.

"Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли за это время вообще уже исчезнуть — как, кстати, в Великобритании не раз случалось, то тогда вообще не понятно о чем у них, британцев, идет речь? И причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", — добавил Ермаков.

В этой связи Россия ждет от Великобритании официального доклада по делу об отравлении в Солсбери.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе под кодовым названием "Новичок" читайте в справке РИА Новости >>

"Грязная авантюра" и "низкопробный триллер"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Политика Лондона абсолютно бестолкова". Политолог о "деле Скрипаля"
Великобританию пытаются ввергнуть в очередную грязную и проигрышную авантюру против России, заявил Ермаков.

"Нет ясности по главному для нас вопросу — что все-таки произошло на территории Великобритании с двумя российскими гражданами. Пока британские коллеги в своих показаниях очень сильно путаются, уж слишком много у них нестыковок", — добавил он.

При этом Москва не собирается "отвечать за беспардонные действия Лондона", подчеркнули в МИД.

"Это похоже на очередной <…> низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф, для этого не нужно идти в дипломатию", — сказал Ермаков.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенкоу здания МИД РФ. 21 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенкоу здания МИД РФ. 21 марта 2018

Анализ ОЗХО

Известно, что в понедельник эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию, чтобы обсудить передачу для проверки образцов вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

"Нельзя забывать, что в рамках Конвенции о запрещении химоружия никакой анализ национальных расследований, как этого запросила британская сторона, техсекретариат проводить не вправе", — напомнил Ермаков на брифинге.

В МИД подчеркнули, что Британии не удастся подорвать авторитет ОЗХО, несмотря на "нечистоплотные попытки".

На брифинге сообщили, что Россия не производила каких-либо неизвестных химических веществ.

"Я со всей ответственностью заявляю, что каких-либо веществ отравляющих, кроме тех, которые были объявлены Россией по конвенции о запрещении химического оружия в 97-ом году, Россия не производила, и, соответственно, запасов нет", — сказал бывший директор департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга Виктор Холстов.

Эксперименты Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Большое британское наказание России: почему мир в изумлении
С Ермаковым и Холстовым согласились в Минобороны. "Получается, что Британия боится проводить объективное профессиональное расследование с привлечением профессиональных экспертов", — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Он рассказал, что Британия экспериментирует с химоружием в лаборатории Портон-Даун. Сверхсекретный объект находится "по счастливой случайности" в нескольких километрах от Солсбери.

Ранее сообщалось, что формулу так называемого боевого отравляющего вещества "Новичок" опубликовал работающий на США Вил Мирзаянов. Факт публикации им этой формулы Россия считает пособничеством терроризму.

"Следовательно, все вопросы о якобы существовании "Новичка", его свойствах, необходимо задать господину Мирзаянову, который работает на США… Россия не имеет к этому никакого отношения", — отметил Кириллов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что источником происхождения химиката, которым отравили Скрипалей, могут быть страны, которые "примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". В числе этих стран она назвала Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию.

Москва готова к диалогу

Мужчина с флагами. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Западу удалось: в России сложился "новый консенсус"
Запад готов использовать любые средства для дискредитации России, сказал Кириллов в конце мероприятия: "Как и ожидалось, реальных доказательств британская сторона так и не представила. Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы".

Москва ничего не должна предоставлять Лондону по делу Скрипаля, но по-прежнему готова к совместному расследованию, добавил он.

Кириллов также напомнил о сделке Британии и США по патенту на химоружие.

В свою очередь Ермаков выразил обеспокоенность тенденцией к гибели россиян в Великобритании.

"Мы не будем требовать от вас ни извинений, ничего. Просто спокойненько давайте взаимодействовать. Есть проблема — давайте решать", — призвали в МИД, возвращаясь к делу Скрипаля.
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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Бан за правду
Пока живы нынешние хозяева США и Британии (кучка международных олигархов с триллионными состояниями), они будут заставлять чиновников США и Британии проявлять агрессию против России. Пока мы с ними лично не разберемся, нас будут атаковать украинские фашисты и американские террористы.
18:00
21.03.2018
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