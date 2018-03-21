В ЛНР намерены возобновить работу девяти предприятий в 2018 году

Люди в районе временного пункта пропуска между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Работу девяти промышленных предприятий планируют возобновить в самопровозглашенной Луганской народной республике в текущем году, сообщил журналистам глава министерства промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич.

"Мы проанализировали промышленные предприятия, которые у нас на сегодня готовы к запуску, были отобраны девять, которым мы потенциально сможем оказать содействие и запустить уже в 2018 году", — заявил Божич.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о Стахановском заводе ферросплавов, Луганском трубном заводе, Краснолучском машиностроительном заводе, Брянковском заводе бурового оборудования и Кировском кузнечном заводе "Центрокуз". Министр уточнил, что в целом перерабатывающий комплекс республики демонстрирует положительную динамику.

"Объем реализованной продукции по итогам 2017 года показывает положительную динамику – 6,5% к 2016 году. Удельный вес в общем объеме реализации продукции по итогам года составил 33,8%, что на 1,7 процентный пункт больше, чем в 2016 году", — уточнил Божич.

По его словам, среди предприятий перерабатывающей промышленности в общем объеме реализации на пищевую продукцию приходится 52%, на машиностроение и металлургию – свыше 35%. Министр уточнил, что из более чем 500 промышленных предприятий, обследованных работниками министерства, в 2017 году вели производственную деятельность 276, что на девять предприятий больше, чем по итогам 2016 года. По данным министерства, в целом в 2017 году экспортную деятельность осуществляли более 100 промышленных предприятий ЛНР.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик".

После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.