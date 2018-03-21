В Испании сотрудники Amazon проводят первую забастовку

МАДРИД, 21 мар – РИА Новости. Сотрудники крупнейшего логистического центра в Испании компании Amazon, расположенного недалеко от Мадрида, начали в среду 48-часовую забастовку.
Профсоюзы требуют улучшения условий труда из-за возрастающей нагрузки, а также продления коллективного договора, действие которого истекло в декабре 2016 года и было увеличено на время ведения переговоров. Руководство компании пытается перевести служащих на иной тип соглашения, не гарантируя, по их мнению, сохранение зарплат, компенсации за сверхурочную работу, выплаты по болезни. Профсоюзы также считают, что Amazon сокращает должности специалистов, перераспределяя их обязанности среди менее квалифицированных сотрудников.
Профсоюз "Всеобщий союз трудящихся" заявил, что забастовка заставит руководство компании сесть за стол переговоров по поводу нового соглашения с сотрудниками
В конце 2017 года забастовку проводили сотрудники Amazon в Италии, Франции и Германии.