В Китае телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В китайской провинции Ганьсу мужчина попытался заменить батарею своего мобильного телефона. При этом устройство взорвалось в нескольких сантиметрах от лица пользователя. Видео с камер наблюдения было опубликовано на сайте Pear Video.

По словам владельца магазина электронной техники, где произошел инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон.

На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить аккумулятор на дешевую батарею, которую он до этого купил в интернете. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители выбежали из помещения.

Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.