МИД не будет делать выводы по делу Скрипаля без собственного расследования

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва не сможет сделать какие-либо выводы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля без собственного расследования, заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"В любом случае потребуются более глубокие экспертные оценки, в любом случае для того, чтобы Россия могла сделать какие-то выводы, нам нужно провести собственное расследование", — сказал он на брифинге, посвященном ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Россия не примет как истину в последней инстанции данные расследования дела Скрипаля ОЗХО и Лондоном без участия Москвы, отметил Ермаков.

"Хотите расследовать, мы готовы к совместному расследованию. Не хотите, значит это совсем другой вопрос", — подчеркнул он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.