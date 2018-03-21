РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В МИД призвали к объективному расследованию "дела Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (559)
17:1821.03.2018
0500
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериСотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля никому не понятна, а обвинения в адрес России совершенно не волнуют власти страны, так как их уже было много, заявил на брифинге в ответ на угрозы представителя посольства США директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Большое британское наказание России: почему мир в изумлении
"Вы атакуете, атакуете и еще раз атакуете коллегу из Британии и в этом формате, на этом форуме, вместо того, чтобы продемонстрировать ту смелость, на которую мы надеялись в XXI веке. Российская Федерация продолжает свою тактику, отрицая свою ответственность, отвлекая внимание и дезинформируя", — сказал представитель посольства США на брифинге для аккредитованных в Москве послов.

Представитель посольства заявил о солидарности США с Великобританией относительно "дела Скрипаля". "Мы привлечем Россию к ответственности за ее незаконные действия", — завершил свое выступление представитель посольства. Глава дипмиссии США, как и посол Великобритании, на брифинг не пришли.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Скрипаль не нужен: расставание по-британски
Ермаков поинтересовался тем, какую оценку выступлению дипломата дали бы американские юристы. Он отметил, что в госдепе его все знают, и с "такими реляциями" никто в госдепе не осмеливался к нему обращаться. "Наверное, у вас такое задание из Вашингтона, так что каждый выполняет свою миссию", — заявил Ермаков.

"Что касается солидарности, то хотелось бы, чтобы вы выразили солидарность с сербским народом, пострадавшим от натовских бомбардировок", — отметил Ермаков. Он подчеркнул, что произошедшее в Солсбери "никому не понятно".

Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон
Ермаков заявил, что солидаризация с партнерами по НАТО "правильна". "Обвинения в адрес России? Да мы их от вас столько слышали, что, честно говоря, вот совершенно уже не волнует… Хотим расследовать то, что произошло в Солсбери – давайте расследовать. Вот в этом и была бы солидарность. А так нам, еще раз повторю, не на что еще отвечать, постановки вопроса нет", — заявил Ермаков. Он призвал раскрыть информацию по происшествию.

Дипломат отметил, что в Великобритании почти повсюду установлены камеры видеонаблюдения. "У вас абсолютно все зафиксировано. Поделитесь – мы поможем вам с расследованием", — отметил Ермаков.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию
Он напомнил о ситуации со сбитым в июле 2015 года малайзийским Boeing. "Что, у вас в США нет четко зафиксированных данных в отношении того, кто реально сбил Boeing?… У вас же все записано абсолютно, у вас там спутник висел, у вас четко все зафиксировано, кто сбил малайзийский Boeing. Что-то вы все замолчали после этого. Расследование-то зашло в тупик, и Россию опять туда не пригласили. Еще раз повторяю – обвинили Россию еще до того, как Boeing упал. Это доподлинно известно", — заявил Ермаков. Он отметил, что США не поделились ни с кем данными по крушению самолета.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена