В МИД призвали к объективному расследованию "дела Скрипаля"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля никому не понятна, а обвинения в адрес России совершенно не волнуют власти страны, так как их уже было много, заявил на брифинге в ответ на угрозы представителя посольства США директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Представитель посольства заявил о солидарности США с Великобританией относительно "дела Скрипаля". "Мы привлечем Россию к ответственности за ее незаконные действия", — завершил свое выступление представитель посольства. Глава дипмиссии США, как и посол Великобритании, на брифинг не пришли.
"Что касается солидарности, то хотелось бы, чтобы вы выразили солидарность с сербским народом, пострадавшим от натовских бомбардировок", — отметил Ермаков. Он подчеркнул, что произошедшее в Солсбери "никому не понятно".
Дипломат отметил, что в Великобритании почти повсюду установлены камеры видеонаблюдения. "У вас абсолютно все зафиксировано. Поделитесь – мы поможем вам с расследованием", — отметил Ермаков.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.