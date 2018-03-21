В МИД призвали к объективному расследованию "дела Скрипаля"

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля никому не понятна, а обвинения в адрес России совершенно не волнуют власти страны, так как их уже было много, заявил на брифинге в ответ на угрозы представителя посольства США директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Вы атакуете, атакуете и еще раз атакуете коллегу из Британии и в этом формате, на этом форуме, вместо того, чтобы продемонстрировать ту смелость, на которую мы надеялись в XXI веке. Российская Федерация продолжает свою тактику, отрицая свою ответственность, отвлекая внимание и дезинформируя", — сказал представитель посольства США на брифинге для аккредитованных в Москве послов.

Представитель посольства заявил о солидарности США с Великобританией относительно "дела Скрипаля". "Мы привлечем Россию к ответственности за ее незаконные действия", — завершил свое выступление представитель посольства. Глава дипмиссии США, как и посол Великобритании, на брифинг не пришли.

Ермаков поинтересовался тем, какую оценку выступлению дипломата дали бы американские юристы. Он отметил, что в госдепе его все знают, и с "такими реляциями" никто в госдепе не осмеливался к нему обращаться. "Наверное, у вас такое задание из Вашингтона, так что каждый выполняет свою миссию", — заявил Ермаков.

"Что касается солидарности, то хотелось бы, чтобы вы выразили солидарность с сербским народом, пострадавшим от натовских бомбардировок", — отметил Ермаков. Он подчеркнул, что произошедшее в Солсбери "никому не понятно".

Ермаков заявил, что солидаризация с партнерами по НАТО "правильна". "Обвинения в адрес России? Да мы их от вас столько слышали, что, честно говоря, вот совершенно уже не волнует… Хотим расследовать то, что произошло в Солсбери – давайте расследовать. Вот в этом и была бы солидарность. А так нам, еще раз повторю, не на что еще отвечать, постановки вопроса нет", — заявил Ермаков. Он призвал раскрыть информацию по происшествию.

Дипломат отметил, что в Великобритании почти повсюду установлены камеры видеонаблюдения. "У вас абсолютно все зафиксировано. Поделитесь – мы поможем вам с расследованием", — отметил Ермаков.

Он напомнил о ситуации со сбитым в июле 2015 года малайзийским Boeing. "Что, у вас в США нет четко зафиксированных данных в отношении того, кто реально сбил Boeing?… У вас же все записано абсолютно, у вас там спутник висел, у вас четко все зафиксировано, кто сбил малайзийский Boeing. Что-то вы все замолчали после этого. Расследование-то зашло в тупик, и Россию опять туда не пригласили. Еще раз повторяю – обвинили Россию еще до того, как Boeing упал. Это доподлинно известно", — заявил Ермаков. Он отметил, что США не поделились ни с кем данными по крушению самолета.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.