МИД призвал Лондон раскрыть данные по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если Лондон хочет расследования инцидента в Солсбери, ему следует пригласить Москву, раскрыть данные, и тогда стороны придут к истине, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков

"Понятно, что, если ты хочешь чего-то добиться, то нужно сначала представить какие-то аргументы и совместно идти к каким-то выводам… Я еще раз подчеркиваю, что Россия настойчиво и последовательно выступает за всестороннее расследование произошедшего в Солсбери. Мы готовы принять в этом самое активное участие… Хотите расследования? Приглашайте нас, раскрывайте все данные, и, мы вас уверяем, мы придем к истине. Вот и все. Все просто и понятно", — сказал Ермаков на брифинге в МИД РФ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.