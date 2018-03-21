В Совфеде назвали опасения Трампа из-за российского оружия беспочвенными

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Опасения президента США Дональда Трампа в отношении разработок российского оружия беспочвенны и останутся такими, если Соединенные Штаты не нападут на Россию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

"Беспокойства господина Трампа по поводу нового оружия России беспочвенны в том случае, если США не собираются нападать на нас", — сказал Бондарев.