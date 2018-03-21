Эксперт обвинил Мирзаянова в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Публикация в США книги химика Вила Мирзаянова является грубейшим нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, заявил бывший директор департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга РФ Виктор Холстов.

Ранее химик Вил Мирзаянов обнародовал в США формулы, необходимые для создания отравляющего вещества, именуемого на Западе "Новичок".

"Есть статья Конвенции первая, которая говорит, что каждое государство-участник настоящей Конвенции, обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было. Публикация таких материалов говорит о том, что идет передача знаний о химическом оружии; это и есть косвенная передача знаний, это косвенная передача химического оружия. Почему правительство Соединенных Штатов пошло на то, чтобы опубликовать эту книгу?.. Это чистейшее и грубейшее статьи №1 Конвенции ", — сказал Холстов на специальном брифинге в МИД РФ.