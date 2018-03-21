Москва готова к совместному с Лондоном расследованию "дела Скрипаля"

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва ничего не должна предоставлять Лондону по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но готова к совместному расследованию, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны, это нападение на двух российских граждан на территории Великобритании, давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", — заявил он во время брифинга.

"Вы поймите, что это терминология британских сериалов", — отметил он.

