В МИД назвали нападение на Скрипаля и его дочь терактом против россиян

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва считает террористическим актом против россиян нападение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"На двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — сказал Ермаков в среду на брифинге, посвященном ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.