Посольство России в Литве обеспокоено осквернением советского памятника

ВИЛЬНЮС, 21 мар — РИА Новости. Факт повторного осквернения в Литве советского памятника и скоропалительное решение о его демонтаже не может не вызывать серьезной озабоченности, заявило в среду посольство России в республике.

Памятник жертвам послевоенного периода установлен на месте гибели 20 советских активистов, которые были расстреляны во время засады представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года.

В феврале литовская полиция расследовала обстоятельства акта вандализма в отношении памятника. Тогда на нем появились четыре пятиконечные звезды и свастика, нарисованная красной краской. За короткий срок монумент был приведен в порядок, после чего мэр Мариямпольского самоуправления Ирена Лунскене заявила, что данный монумент должен быть демонтирован, "так как в будущем возможно повторение актов вандализма в отношении него".

"Факт повторного – в течение одного месяца – осквернения памятника погибшим от рук "лесных братьев" сотрудникам правоохранительных органов и мирным гражданам в Мариямпольском районе Литвы и скоропалительное решение о его демонтаже не может не вызывать серьезной озабоченности", — говорится в комментарии посольства.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, "судя по всему, власти начинают таким образом отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов".

"Естественно, данный инцидент будет учтен в нашем скорректированном подходе к широкомасштабной деятельности литовской стороны по увековечиванию памяти репрессированных литовцев на территории Российской Федерации", — заявляет посольство.