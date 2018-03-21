Суд в Киеве отказался допрашивать президента Германии по делу Януковича

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева повторно отказался вызывать в суд для допроса президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и ряд других европейских политиков по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее суд уже рассматривал ходатайство о вызове в суд Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности. На заседании в среду защита Януковича заявила повторное ходатайство о допросе европейских политиков.

"В удовлетворении ходатайства… отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко. Это решение он обосновал тем, что Штайнмайер и другие европейские политики обладают дипломатической неприкосновенностью.

Также суд принял решение допрашивать экс-премьера Украины Николая Азарова, экс-главу Минобороны Украины Павла Лебедева, экс-командующего внутренних войск Станислава Шуляка, а также бывших охранников Януковича Константина Кобзаря и Сергея Бернацкого в режиме видеосвязи.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены Азаров, Лебедев, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.