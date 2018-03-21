МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия намерена выяснить у ОЗХО, на основании чего организация сотрудничает с Британией по "делу Скрипаля", заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

В понедельник стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию, где встретятся с руководством военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи для проверки образцов вещества, которым были Скрипаль и его дочь.

"Мы намерены прояснить в ОЗХО, на основании какого пункта статьи восемь Конвенции сотрудничает техсекретариат и Великобритания. Обращаем внимание на то, что статья восемь посвящена структуре ОЗХО и распределению полномочий между ее органами", — заявил Ермаков на брифинге в среду.

Дипломат напомнил, что в рамках конвенции по запрещению химоружия никакой анализ национальных расследований, как это запросила британская сторона, техсекретариат проводить не вправе.

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В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия..

