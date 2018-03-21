В МИД не исключили, что "дело Скрипаля" могли срежиссировать из-за океана

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ситуация с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля могла быть срежиссирована из-за океана, заявил в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Если так пофантазировать, то можно представить, что все это могло быть срежиссировано из-за океана. Ведь ни для кого не секрет, что ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия", — заявил Ермаков на специальном брифинге в МИД РФ.

"Может быть, этим эта грязная возня вокруг Солсбери и объясняется. Конечно же, не хотелось бы здесь выстраивать какие-то конспирологические схемы. Мы этим точно заниматься не будем", — отметил дипломат.

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В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

