У берегов Австралии потерпел крушение вертолет

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение у побережья Австралии, погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщает телеканал 9News.

По данным телеканала, вертолет упал в море недалеко от острова Гамильтон в составе тихоокеанского архипелага Уитсанди. На его борту находились четыре пассажира и пилот.

В компании Whitsunday Air Services, которой принадлежал вертолет, заявили, что крушение произошло, когда воздушное судно готовилось к посадке.

Местные власти начали расследование случившегося.