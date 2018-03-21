Пострадавшая в Дубае россиянка считает свое состояние удовлетворительным

ДУБАЙ, 21 мар — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Россиянка Екатерина Стецюк, получившая травму позвоночника в Дубае, выпрыгнув с шестого этажа, оценивает свое состояние как удовлетворительное, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Дубае Иван Губанов.

Ранее мать пострадавшей девушки Инга Иванова рассказала РИА Новости, что ее дочь выпрыгнула из окна шестого этажа здания, спасаясь от напавшего на нее с ножом мужчины. Девушка осталась жива, но при падении раздробила несколько позвонков.

"Сотрудники генконсульства сегодня вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние как удовлетворительное. По ее словам, она чувствует себя лучше. Она повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать обстоятельства случившегося и ход расследования",- отметил дипломат.

Также он сообщил, что накануне сотрудники генконсульства передали россиянке вещи первой необходимости.

"Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ", — рассказал вице-консул. Он добавил, что генконсульство находится на связи с родственниками Стецюк и оперативно передает им всю информацию о разбирательстве с ее слов.

Ранее сообщалось, что 6 марта в генконсульство по линии центрального бюро Интерпола при МВД РФ по городу Иркутску поступили сведения об обращении гражданки России Инги Ивановой относительно пропажи в Дубае ее дочери Екатерины Стецюк 1995 года рождения.

Сотрудники генконсульства РФ разыскали россиянку в больнице, в ходе встречи с дипломатами она сообщила, что прибыла в ОАЭ 16 февраля этого года для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей.

В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым, 39-летним гражданином Пакистана. В ходе ссоры, со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался ранить ее ножом. Спасаясь, она получила травму позвоночника и внутренних органов. Стецюк сделали две хирургические операции.

Полиция Дубая задержала гражданина Пакистана.