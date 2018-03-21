В КНР крупнейшие национальные СМИ объединятся в медиахолдинг "Голос Китая"

ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Власти Китая объявили о расформировании крупнейших вещательных корпораций и создании на их базе единой медиа-структуры, которая за рубежом будет вещать под названием "Голос Китая".

Согласно опубликованному в среду "плану об углублении реформы партийных и государственных структур", принято решение о расформировании Центрального телевидения Китая, Центрального народного радио и Международного радио Китая и создании на их базе Центральной телерадиовещательной корпорации.

При вещании на внутреннюю аудиторию будут использоваться изначальные названия, а на внешнюю – общее название "Голос Китая".

Новое СМИ станет учреждением, непосредственно подчиненным Госсовету КНР, и будет находиться в ведении отдела пропаганды и агитации КПК. Основными задачами нового медиахолдинга станет пропаганда и распространение идеологии и политики компартии, координирование и организация информационной поддержки, производство радио- и телепродукции.

Кроме того, среди задач — усиление и усовершенствование контроля над общественным мнением, укрепление международной конкурентоспособности.