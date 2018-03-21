Испанские власти отстранили от должностей 260 каталонских политиков

МАДРИД, 21 мар – РИА Новости. Правительство Испании отстранило от должностей 260 каталонских политиков, работавших в правительстве автономного сообщества, с момента так называемого объявления независимости 27 октября прошлого года, сообщила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

Лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера обвинил премьера Мариано Рахоя в том, что тот "лгал в парламенте", утверждая, что ни один евро из государственного бюджета не был потрачен на так называемый "процесс" — серию шагов бывших каталонских властей, направленных на отделение Каталонии от Испании.

Налоговая служба в ходе следствия подтвердила, что деньги на проведение референдума о независимости шли в том числе из госбюджета. По предварительным данным, речь идет о сумме 2,2 миллиона евро.

За 120 дней с момента введения прямого правления Мадрида в Каталонии своих должностей лишились 260 человек, сообщила Сантамария, отвечая на вопрос Риверы в конгрессе депутатов. Последний – секретарь распространения информации и помощи гражданам женералитета Антони Молонс. В его кабинете и в его доме на прошлой неделе Гражданская Гвардия проводила обыски в связи с расследованием незаконного выделения бюджетных средств на проведение рекламной кампании накануне референдума. Сам Молонс был задержан, а затем отпущен, он должен дать показания суду.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.