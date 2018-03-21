ИГ* взяло ответственность за теракт в Кабуле, в котором погибли 29 человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за теракт в Кабуле, при котором погибли 29 человек, еще 52 человека получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

Как заявил РИА Новости представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза.

Согласно ранним сообщениям телеканала Tolo News, пострадавшие были госпитализированы, пять раненых находятся в критическом состоянии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.