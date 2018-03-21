В Кремле рассказали о точках соприкосновения России и США по проблеме КНДР

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Интересы России и США в контексте корейского урегулирования сходятся в стратегическом плане, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове", — сказал Песков журналистам.

Российский и американский лидеры накануне провели телефонный разговор.

Ранее в марте сообщалось, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В Белом доме отметили, что саммит может состояться до конца мая 2018 года. Швеция называется одной из тех стран, где эта встреча может произойти.

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