В Кремле рассказали о точках соприкосновения России и США по проблеме КНДР

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Интересы России и США в контексте корейского урегулирования сходятся в стратегическом плане, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский и американский лидеры накануне провели телефонный разговор.
Ранее в марте сообщалось, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В Белом доме отметили, что саммит может состояться до конца мая 2018 года. Швеция называется одной из тех стран, где эта встреча может произойти.
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