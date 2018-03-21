Путин и Трамп обсуждали идею саммита США и КНДР, заявил Песков

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали идею саммита США и КНДР в ходе телефонного разговора, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Речи о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита, не заходило, в том числе в ходе телефонного разговора, но тема затрагивалась, тема чрезвычайно важная", — сказал Песков журналистам.

Как заявил Песков, Москва готова содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове. "Россия, как это подчеркнул президент Путин, остаётся открытой для взаимодействия и, безусловно, намерена всесторонне в силу своих возможностей содействовать процессу мирного урегулирования корейской проблемы", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Российский и американский лидеры накануне провели телефонный разговор.

Ранее в марте сообщалось, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В Белом доме сообщили, что саммит может состояться до конца мая 2018 года. Швеция называется одной из тех стран, где эта встреча может произойти.

