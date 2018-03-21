СМИ: Трампу советовали не поздравлять Путина, но он не послушал

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Советники Дональда Трампа по национальной безопасности призывали его не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, но он все равно это сделал, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с содержанием телефонного разговора двух лидеров.
Британские власти утверждают, что Россия причастна к делу, однако Москва это категорически отрицает.
После разговора с Путиным Трамп сообщил репортерам, что поздравил его с победой и обсудил ряд вопросов, в том числе контроль над вооружением и ситуации в Сирии и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности в скором времени встретиться с российским коллегой. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хаккаби, дело Скрипаля президенты не обсуждали.
Президентские выборы состоялись в России 18 марта. На них уверенную победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69% голосов при явке 67,98%.