СМИ: Трампу советовали не поздравлять Путина, но он не послушал

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Советники Дональда Трампа по национальной безопасности призывали его не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, но он все равно это сделал, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с содержанием телефонного разговора двух лидеров.

Сообщается, что в полученных Трампом инструкциях была надпись заглавными буквами "Не поздравлять". Кроме того, его призывали осудить недавнее отравление в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские власти утверждают, что Россия причастна к делу, однако Москва это категорически отрицает.

После разговора с Путиным Трамп сообщил репортерам, что поздравил его с победой и обсудил ряд вопросов, в том числе контроль над вооружением и ситуации в Сирии и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности в скором времени встретиться с российским коллегой. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хаккаби, дело Скрипаля президенты не обсуждали.

Американский сенатор Джон Маккейн резко раскритиковал Трампа за поздравление в адрес Путина. По его словам, "американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах".

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. На них уверенную победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69% голосов при явке 67,98%.