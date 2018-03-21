Акционеры Facebook подали на соцсеть в суд из-за скандала с утечкой данных

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владельцы акций компании Facebook подали в суд на социальную сеть из-за ситуации с передачей данных пользователей компании Cambridge Analitica, сообщает издание Business Insider.

Ранее издание New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных избирателям показывали рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

По данным издания, в иске, поданном в федеральный суд северного округа штата Калифорния во вторник, утверждается, что компания знала о ситуации с данными в течение двух лет, однако скрыла проблему от общественности и инвесторов.

"В результате противоправных действий, бездействия ответчика, а также снижения рыночной стоимости акций компании, истец и другие участники понесли значительные убытки и потери", — приводит выдержки из искового заявления издание.

Ранее генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.